МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Капитализация всего глобального рынка криптовалют почти достигла 2 триллионов долларов, что немногим меньше показателя самой дорогой компании мира — Apple, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Эксперт прогнозирует курс биткоина на уровне $57 тысяч

По данным портала, за последние 24 часа капитализация криптовалютного рынка выросла на 3,26%, при этом 55% от общего объема приходится на биткоин — его капитализация составляет 1,1 триллиона долларов. На втором месте находится Ethereum с капитализацией 246 миллиардов долларов. Третью позицию занимает Binance Coin с капитализацией почти в 60 миллиардов долларов. Всего же, как следует из данных портала, в мире существуют 9122 криптовалюты.

В то же время капитализация американской компании Apple составляет 2,11 триллиона долларов. Это самая дорогая компания мира. На втором месте находится нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco с показателем 1,9 триллиона долларов, на третьем месте — Microsoft с капитализацией в 1,88 триллиона.

Рост рынка криптовалют происходит за счёт их признания в мире. Так, в конце марта международный платежный сервис PayPal заявил, что разрешит пользователям оплачивать покупки криптовалютой. До этого другая американская платежная система Visa стала первой из крупнейших платежных систем, которая одобрила расчеты в криптовалюте USD Coin — так называемым стейблкоином, который поддерживается долларом. Кроме того, основатель компании Tesla Илон Маск объявил, что его электромобили теперь можно купить за биткоины.

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