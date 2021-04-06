МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России на заседании 23 апреля рассмотрит повышение или сохранение ключевой ставки, ожидая инфляцию выше целевого уровня в 4% в течение всего 2021 года, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. ЦБ обяжет участников рынка формировать резервы под кредитные требования

Банк России в марте впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Необходимость такого решения регулятор объяснил повышенным инфляционным давлением и восстановлением экономики быстрее ожиданий. При этом ЦБ дал сигнал, что новое повышение ставки может произойти уже на ближайших заседаниях.

Геополитические риски не были ключевым фактором мартовского решения поднять ключевую ставку, объяснил Тремасов в интервью агентству Рейтер.

Российская экономика в первом квартале 2021 года, скорее всего, сократится в годовом выражении, однако уже во втором квартале вернется к росту, приводятся в статье ожидания главы департамента ЦБ.

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