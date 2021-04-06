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https://1prime.ru/finance/20210406/833403279.html
В Банке России анонсировали решение по ключевой ставке
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Банк России на заседании 23 апреля рассмотрит повышение или сохранение ключевой ставки, ожидая инфляцию выше целевого уровня в 4% в течение всего 2021 года, заявил директор... ПРАЙМ, 06.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России на заседании 23 апреля рассмотрит повышение или сохранение ключевой ставки, ожидая инфляцию выше целевого уровня в 4% в течение всего 2021 года, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
Банк России в марте впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Необходимость такого решения регулятор объяснил повышенным инфляционным давлением и восстановлением экономики быстрее ожиданий. При этом ЦБ дал сигнал, что новое повышение ставки может произойти уже на ближайших заседаниях.
Геополитические риски не были ключевым фактором мартовского решения поднять ключевую ставку, объяснил Тремасов в интервью агентству Рейтер.
Российская экономика в первом квартале 2021 года, скорее всего, сократится в годовом выражении, однако уже во втором квартале вернется к росту, приводятся в статье ожидания главы департамента ЦБ.
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