МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Темпы ипотечного кредитования в России постепенно снижаются, что может говорить о завершении бума на рынке ипотеки, такие выводы сделал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав для РИА Новости статистику Банка России. Банки предложили создать стандарт для ипотеки по плавающим ставкам

Согласно выводам аналитика, темпы ипотечного жилищного кредитования достигли исторического максимума в октябре 2020 года, когда банки за месяц выдали 546,2 миллиарда рублей. В феврале 2021 года этот показатель снизился на 26,2% и составил 403,3 миллиарда рублей.

"Из опубликованной регулятором статистики следует, что темпы ипотечного жилищного кредитования постепенно падают, бум на рынке ипотеки завершается", — заявил аналитик.

Осадчий при этом не считает, что причиной снижения темпов такого кредитования стал сезонный эффект, так как, например, за аналогичные периоды годом ранее (октябрь 2019 против февраля 2020) снижение составило всего 0,4%.

В числе причин охлаждения рынка, по его словам, может быть ожидаемое прекращение программы льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% с 1 июля. Свою роль играет снижение темпов ипотечного кредитования и жилищного строительства из-за кризиса.

Кроме того, на рынок влияют и снижающиеся реальные располагаемые доходы населения и растущая долговая нагрузка, отметил аналитик. "Наметившаяся тенденция роста процентных ставок также может снижать интерес банков к рынку ипотеки из-за растущего процентного риска", — добавил Осадчий.

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