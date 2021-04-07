2021-04-07T07:40:56+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210407/833406009.html
МФО хотят выдавать больше займов без учета долговой нагрузки клиентов
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Микрофинансовые организации просят поднять до 15–30 тысяч рублей пороговую сумму для займов, которые можно оформлять, не рассчитывая долговую нагрузку клиента. Об этом пишет РБК... ПРАЙМ, 07.04.2021
цб рф, мфо, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Микрофинансовые организации просят поднять до 15–30 тысяч рублей пороговую сумму для займов, которые можно оформлять, не рассчитывая долговую нагрузку клиента. Об этом пишет РБК.
Участники рынка предложили Банку России смягчить правила расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), то есть отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу, при выдаче микрозаймов, повысив сумму, до которой вычисление показателя по методике ЦБ будет необязательным. В настоящее время ПДН оценивается при выдаче ссуды от 10 тысяч рублей.
Сейчас, если ссуда превышает этот порог, а ПДН у заемщика выше 50%, то есть больше половины ежемесячного дохода уходит на платежи по кредитам, МФО должна создавать повышенные резервы, что сказывается на нормативе достаточности капитала.
Как рассказали РБК два участника встречи, соответствующая идея обсуждалась на экспертном совете по микрофинансированию при ЦБ.
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