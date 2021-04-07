МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Объем снижения средств физлиц в валюте в Сбербанке в марте находится в рамках стандартной ежемесячной волатильности поведения клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"В марте снижение объема средств физлиц в валюте за вычетом переоценки евро по отношению к доллару составило менее 300 миллионов долларов. Такой размер снижения находится в рамках стандартной ежемесячной волатильности поведения клиентов", — прокомментировали в Сбербанке. Fix Price и "СберМаркет" запустили доставку товаров на дом

Например, в январе и феврале за вычетом валютной переоценки в кредитной организации наблюдали приток в размере более 300 миллионов долларов, указали в пресс-службе.

Согласно отчетности Сбербанка по РСБУ, в марте продолжился отток средств населения с депозитов: за март остатки на депозитах физлиц в рублях сократились на 14,2 миллиарда рублей (-0,2%), до 8,092 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. При этом в иностранной валюте в пересчете на доллары снижение составило 2,6%, или 660,7 миллиона долларов, до 24,9 миллиарда долларов.

За февраль снижение остатков на депозитах физлиц в иностранной валюте составило 0,9%, или 241,1 миллиона долларов, до 25,6 миллиарда долларов. Остатки на депозитах в рублях за февраль снизились на 36 миллиардов рублей (-0,4%), до 8,106 триллиона рублей, указал аналитик.

Вместе с тем происходит переток средств населения с депозитов на текущие счета, в том числе, на накопительные. Так, по расчетам аналитика, за март остатки на текущих счетах физлиц в рублях в Сбербанке выросли на 37,9 миллиарда рублей (+1,05%), до 3,66 триллиона рублей. В иностранной валюте в пересчете на доллары — на 78 миллионов долларов (+0,95%), до 8,3 миллиарда долларов по состоянию на 1 апреля.

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