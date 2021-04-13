МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. Регулятор объяснил, почему мошенникам удается обмануть клиента банка

"В 2020 году в мире обнаружено 202 утечки конфиденциальной информации из банков, финансовых и страховых компаний, что привело к компрометации 486 миллионов персональных данных и платёжной информации. В России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая (рост на 36,5%) и привело к утечкам 13,4 миллиона записей пользовательских данных. Доля России в мировом количестве утечек составляет 35%", — сказал Жданов.

По его словам, 51% таких хищений приходится на долю "внешних злоумышленников", которые не являются сотрудниками банков и компаний. В России же, отметил Жданов, основной массив похитителей – это именно работники сферы, "как правило, непривилегированные сотрудники". На их счету 82% хищений.

Читайте также:

Центробанк назвал основные схемы мошенников, звонящих под видом банков