2021-04-13T05:31:07+03:00
2021-04-13T05:31:07+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210413/833449034.html
Треть утечек личных данных из финсектора в мире приходится на Россию
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Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской секции... ПРАЙМ, 13.04.2021
финансы, новости, страхование, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Более трети утечек личных данных из банков, финансовых и страховых компаний в мире в 2020 году приходится на Россию, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"В 2020 году в мире обнаружено 202 утечки конфиденциальной информации из банков, финансовых и страховых компаний, что привело к компрометации 486 миллионов персональных данных и платёжной информации. В России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая (рост на 36,5%) и привело к утечкам 13,4 миллиона записей пользовательских данных. Доля России в мировом количестве утечек составляет 35%", — сказал Жданов.
По его словам, 51% таких хищений приходится на долю "внешних злоумышленников", которые не являются сотрудниками банков и компаний. В России же, отметил Жданов, основной массив похитителей – это именно работники сферы, "как правило, непривилегированные сотрудники". На их счету 82% хищений.
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