Назван регион-лидер по годовому росту просроченной задолженности физлиц
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Севастополь лидирует по годовому темпу роста просроченной задолженности по кредитам в рублях населению, проанализировал для РИА Новости статистику Банка России по кредитам физлиц начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
По словам эксперта, данные ЦБ позволяют рассмотреть тенденции на рынке розничного кредитования во время пандемии и кризиса за год — с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года.
"Из этих данных следует, что Севастополь лидирует по темпу роста просроченной задолженности по кредитам в рублях: на 1 марта 2021 года за год просроченная задолженность выросла на 71,6%", — говорит Осадчий.
На втором месте – Калининградская область (+55,7%), на третьем – Крым (+50,8%). В целом же по России рост за год составил 22,2%, указал аналитик.
"Рекордный рост просрочки в Крыму – следствие агрессивной экспансии розничного кредита на полуострове: на 1 марта 2021 года за год задолженность в Севастополе выросла на 44,8% (1 место по этому показателю в РФ), в республике Крым – на 36,3% (2 место)", — отметил аналитик.
Также Крым продолжает лидировать и по темпу роста объема предоставленных кредитов: объем кредитов, предоставленных за январь и февраль этого года, вырос за год в Севастополе на 42,3% (1 место), в Крыму – на 31,5% (4 место), добавил он.
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