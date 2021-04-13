МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Севастополь лидирует по годовому темпу роста просроченной задолженности по кредитам в рублях населению, проанализировал для РИА Новости статистику Банка России по кредитам физлиц начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Не брал в долг". Как попадают в черные списки банков

По словам эксперта, данные ЦБ позволяют рассмотреть тенденции на рынке розничного кредитования во время пандемии и кризиса за год — с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года.

"Из этих данных следует, что Севастополь лидирует по темпу роста просроченной задолженности по кредитам в рублях: на 1 марта 2021 года за год просроченная задолженность выросла на 71,6%", — говорит Осадчий.

На втором месте – Калининградская область (+55,7%), на третьем – Крым (+50,8%). В целом же по России рост за год составил 22,2%, указал аналитик.

"Рекордный рост просрочки в Крыму – следствие агрессивной экспансии розничного кредита на полуострове: на 1 марта 2021 года за год задолженность в Севастополе выросла на 44,8% (1 место по этому показателю в РФ), в республике Крым – на 36,3% (2 место)", — отметил аналитик.

Также Крым продолжает лидировать и по темпу роста объема предоставленных кредитов: объем кредитов, предоставленных за январь и февраль этого года, вырос за год в Севастополе на 42,3% (1 место), в Крыму – на 31,5% (4 место), добавил он.

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