МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россия откажется от денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами только в том случае, если они примут условия российской стороны, заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

В понедельник правительство РФ одобрило законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и внесло его в Госдуму. Позже официальный представитель министерства финансов Нидерландов заявила, что страна не получала официального уведомления от России о выходе из соглашения и намерена продолжить диалог с Москвой.

"На данном этапе нет. Если коллеги из Нидерландов не принимают наши условия, то мы будем денонсировать. Денонсировать нам нужно до 30 июня, чтобы успеть уведомить коллег. После того как закон будет подписан, после этого через МИД будет направлено уведомление", — сказал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от денонсации соглашения.

По его словам, Россия не готова идти на какие-то компромиссы по налоговому соглашению с Нидерландами. "В противном случае мы будем выглядеть странно перед теми партнерами, которые уже с нами подписали протоколы о внесении изменений", — указал он. В Госдуму внесли проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Замминистра подчеркнул, что Россия предлагает всем странам одинаковые условия. "Переписка есть, но сближения позиций нет. Мы сказали, что наша позиция — равные условия, что для Кипра, что для Нидерландов. Коллеги не согласны на эти условия. Конечно, они делают встречные предложения, но мы не можем на них пойти, потому что канал для вывода средств из России с пониженной налоговой ставкой сохраняется при этом… Как сейчас развиваются события, денонсация весьма вероятна", — добавил Сазанов.

Помимо этого, Россия не видит рисков двойного налогообложения для компаний после денонсации налогового соглашения с Нидерландами, сообщил Сазанов.

"Есть вопрос о том, что встречные выплаты, которые идут со стороны Нидерландов в Россию, там будут облагаться уже по ставке 15%, такая проблема есть, мы ее никак решить не можем… Двойного налогообложения можно избежать, внеся изменения в Налоговый кодекс и дав право на зачет уплаченного налога, поэтому я таких рисков не вижу. При желании и политической воле правительства, мы можем в рамках Налогового кодекса отрегулировать таким образом, что ухудшения условий не произойдет", — сказал Сазанов журналистам.

"Мы своих не бросим. Когда расторгаются соглашения, регулирование остается на уровне Налогового кодекса РФ. Если есть сейчас некие условия, которые предусмотрены международным соглашением, то после того, как оно будет расторгнуто, эти же условия можно предусмотреть в Налоговом кодексе РФ… Варианты, как им обеспечить неувеличение налоговой нагрузки, например, при выплатах по бондам, по кредитам, при распределении прибыли из России, они остаются. Только это будет регулироваться уже российским Налоговым кодексом", — отметил замминистра.

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