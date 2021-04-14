МИД прокомментировал возможные шаги России при отключении от SWIFT
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от SWIFT, но пока она не отказывается от этой системы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)", — сказал он.
По словам замминистра, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается. "Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Панкин сказал в интервью РИА Новости, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что РФ видит большие перспективы в работе со своими иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
Читайте также:
https://1prime.ru/finance/20210414/833458152.html