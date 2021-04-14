МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от SWIFT, но пока она не отказывается от этой системы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. В ЕС призвали ужесточить западные санкции против России

"От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)", — сказал он.

По словам замминистра, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается. "Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Панкин сказал в интервью РИА Новости, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что РФ видит большие перспективы в работе со своими иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.

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