МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россиянам перед открытием нового вклада стоит детально расспросить сотрудника банка об оформляемом продукте: застрахован ли он, есть ли гарантированный доход, какие могут быть потери при досрочном закрытии вклада, а также с какой именно организацией заключается договор; иначе есть риск стать жертвой мисселинга, посоветовали РИА Новости в Банке России. Россияне в марте сняли с валютных вкладов $865 миллионов

"Перед заключением договора задайте сотруднику финансовой организации 4 вопроса и попросите четко указать, где в договоре написано именно это: Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)?… Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора?… С кем заключается договор — банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т.д.?", — отметили в ЦБ.

По данным регулятора, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор. "Люди идут в банк с определенным запасом доверия, поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы", — пояснили в Банке России.

Обычно россиянам вместо вклада могут предложить оформить инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги. Также иногда менеджеры банка предлагают комбинированный вариант — часть денег на вклад, часть на инвестиции или облигации. "Возьмите договор домой и как следует изучите – закон дает вам такое право. Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться",- отметили в Банке России.

ЦБ также пояснил, почему граждане давали себя обмануть. Так, ставки по банковским вкладам снижались, поэтому россияне искали возможность сохранить доходность, к которой они привыкли раньше.

"Людям зачастую говорили, что предлагаемый им продукт – то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью", — добавили в регуляторе.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правила продаж финансовых продуктов кредитными организациями, также он установит требования к информированию потребителя об особенностях и рисках предлагаемых ему финансовых продуктов.

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