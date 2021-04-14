МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем, это невыгодно самим системам, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Кремль допустил ограничения работы Visa и Mastercard в России

"Если говорить о сегодняшней ситуации, я считаю, что она достаточно спокойная, мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Она напомнила, что Россия успешно развивает собственную платежную инфраструктуру – Систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир". "Нам нужно продолжить нашу работу по развитию наших платежных систем, наших инфраструктурных платформ, но при этом для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свое имя, будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции", — добавила Скоробогатова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что Кремль не исключает, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard. А замглавы МИД РФ Александр Панкин в свою очередь в интервью РИА Новости отмечал, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT, но если ее отключат, будет задействовать другие системы и возможности.

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