МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co за первый квартал 2021 года подскочила в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,742 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль группы на одну акцию составила 1,05 доллара против 0,01 доллара годом ранее. Выручка банка в январе-марте в годовом выражении увеличилась на 1,9% — до 18,063 миллиарда долларов.

"Наши результаты за квартал, которые включали сокращение резерва на потери по кредитам в размере 1,6 миллиарда долларов, отразили улучшение экономики США,… внимание на наши стратегические приоритеты и продолжающуюся поддержку наших клиентов", — приводятся в релизе слова генерального директора банка Чарли Шарфа (Charlie Scharf). Банк России упростит процесс смены банка для юридических лиц

Он также отметил, что безнадежные долги находятся на исторически минимальном уровне. Банк, по словам гендиректора, работает над улучшением своей деятельности и эффективности, хотя низкие процентные ставки и умеренный спрос на ссуды, оказали давление.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. В составе группы — около 6 тысяч отделений розничного банкинга, число сотрудников превышает 265 тысяч. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).