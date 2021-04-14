Чистая прибыль Wells Fargo подскочила более чем в семь раз
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co за первый квартал 2021 года подскочила в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,742 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.
Разводненная прибыль группы на одну акцию составила 1,05 доллара против 0,01 доллара годом ранее. Выручка банка в январе-марте в годовом выражении увеличилась на 1,9% — до 18,063 миллиарда долларов.
"Наши результаты за квартал, которые включали сокращение резерва на потери по кредитам в размере 1,6 миллиарда долларов, отразили улучшение экономики США,… внимание на наши стратегические приоритеты и продолжающуюся поддержку наших клиентов", — приводятся в релизе слова генерального директора банка Чарли Шарфа (Charlie Scharf).
Он также отметил, что безнадежные долги находятся на исторически минимальном уровне. Банк, по словам гендиректора, работает над улучшением своей деятельности и эффективности, хотя низкие процентные ставки и умеренный спрос на ссуды, оказали давление.
Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. В составе группы — около 6 тысяч отделений розничного банкинга, число сотрудников превышает 265 тысяч. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).
https://1prime.ru/finance/20210414/833463039.html