МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банк России считает, что действующие критерии получения гражданином статуса квалифицированного инвестора требуют модернизации, заявил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

"Я согласен, что система квалификации морально устарела и материально, наверно, тоже устарела. Мы договаривались с вами, я хочу эту договоренность подтвердить, что после того, как мы сейчас примем такие срочные шаги, которые мы предпринимаем, мы к этой теме вернемся", — сказал Мамута, выступая на конференции НАУФОР. Telegram стал возвращать деньги ряду инвесторов

"Нам нужно еще раз посмотреть на механизм квалификации. Что-то там совсем несовременно и технически легко манипулируется и обходится. Мы видим, что жалобы на "окваливание" есть искусственное, а что-то, действительно, требуется модернизировать с точки зрения оценки допуска к понятию квалинвестора", — добавил он.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в конце марта выступил с предостережением для частных инвесторов избегать "окваливания" — услуг по формальному получению статуса квалифицированного инвестора, имеющего доступ к более широкому списку финансовых инструментов.

Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в случае, если отвечает одному из требований:

размер принадлежащего ему имущества составляет не менее 6 миллионов рублей в виде средств на счетах или вкладах, ценных бумаг или производных инструментов;

имеет опыт работы в финансовой организации, высшее экономическое образование или специальные сертификаты;

совершал сделки с ценными бумагами или производными инструментами совокупно на 6 миллионов рублей за год не реже 10 раз в квартал и не реже одного раза в месяц.

Количество квалифицированных инвесторов — физических лиц на брокерском обслуживании по состоянию на конец 2020 года составило 152,7 тысячи человек. По состоянию на конец февраля 2021 года это количество составило уже 194,9 тысячи человек.

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