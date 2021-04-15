МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Смысла в отключении России от международных платежных систем немного, потому что особо сильного вреда таким решением стране не причинить — такое мнение в эфире радио Sputnik выразил аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. Центробанк не ждет отключения России от международных платежных систем

По его мнению, в связи с этим риск отключения России невелик.

"Я думаю, что если у руля на Западе стоят люди трезвомыслящие, то они должны понимать, что делать этого не стоит, потому что ничего этим не добьются, кроме негативного восприятия своих действий. Поэтому мне кажется, что риски невелики", ‒ сказал Коренев.

По его словам, в гипотетическом случае отключения России от международных платежных систем платежная система "Мир" с увеличившейся нагрузкой справится.

"Она справится с нагрузкой внутри страны без проблем. Вопрос в том, что россияне ездят отдыхать и за рубеж тоже, и карта "Мир" не везде работает. Поэтому проблемы могут возникнуть в части платежей за границей. Придется ездить с наличностью ‒ неудобно, но терпимо. Это не фатальные проблемы", ‒ считает эксперт.

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