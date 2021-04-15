Эксперты предположили, когда банки повысят ставки по депозитам
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В течение месяца-двух банки могут поднять ставки по вкладам на 0,1-0,2 процентного пункта, поэтому выжидать такого повышения нет смысла, рассказал "АиФ" доцент кафедры Национальной экономики РУДН, кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин.
"Если вы планируете разместить деньги в банке, то лучше сделать это сейчас", — отметил он.
По его словам, после того как Банк России повысил ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5%, есть вероятность роста ставок по вкладам на сопоставимую величину.
"Динамика максимальной процентной ставки по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, по данным Банка России за март 2021 года, составляет 4,57%", — сказал Зайнуллин.
Как пояснил начальник отдела доверительного управления инвестиционно-финансовой компании Михаил Королюк, постковидное восстановление экономики с высокой вероятностью ведет к всплеску инфляции. "Инструментом борьбы с повышением инфляции выше здорового уровня является повышение ключевой ставки. Эта ставка — цена, по которой крупнейшие банки получают денежную ликвидность от Центрального банка. Деньги становятся дороже для банков, значит, деньги становятся дороже и для кредиторов. Ставки растут, в том числе и по депозитам. Поэтому, если мы хотим понять, что будет со ставками по депозитам, надо понимать прогноз по инфляции и действиям ЦБ в связи с этим", — отметил он.
Эксперт с достаточной степенью уверенности предполагает, что в этом году ЦБ повысит ставку на 1-1,5%, и примерно на столько же к концу года подрастут и ставки по депозитам.
По мнению независимого финансового советника Александры Базак, повышение ставок по вкладам не произойдет молниеносно, а будет происходить исключительно медленными темпами.
"Если вы планируете накопить деньги, допустим, на отпуск или крупную покупку, то можно воспользоваться условиями нынешних вкладов с льготными условиями закрытия, а затем перевести накопившуюся сумму в "более комфортные условия", когда проценты повысят", — пояснила она.
По мнению эксперта, ожидать повышения можно максимум до 5-6% ближе к октябрю-ноябрю, если не к концу 2021 года.
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