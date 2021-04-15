МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В течение месяца-двух банки могут поднять ставки по вкладам на 0,1-0,2 процентного пункта, поэтому выжидать такого повышения нет смысла, рассказал "АиФ" доцент кафедры Национальной экономики РУДН, кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин. Финансист объяснил, когда накопления растут, как снежный ком

"Если вы планируете разместить деньги в банке, то лучше сделать это сейчас", — отметил он.

По его словам, после того как Банк России повысил ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5%, есть вероятность роста ставок по вкладам на сопоставимую величину.

"Динамика максимальной процентной ставки по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, по данным Банка России за март 2021 года, составляет 4,57%", — сказал Зайнуллин.

Как пояснил начальник отдела доверительного управления инвестиционно-финансовой компании Михаил Королюк, постковидное восстановление экономики с высокой вероятностью ведет к всплеску инфляции. "Инструментом борьбы с повышением инфляции выше здорового уровня является повышение ключевой ставки. Эта ставка — цена, по которой крупнейшие банки получают денежную ликвидность от Центрального банка. Деньги становятся дороже для банков, значит, деньги становятся дороже и для кредиторов. Ставки растут, в том числе и по депозитам. Поэтому, если мы хотим понять, что будет со ставками по депозитам, надо понимать прогноз по инфляции и действиям ЦБ в связи с этим", — отметил он. Эксперты рассказали, как защитить сбережения от девальвации и инфляции

Эксперт с достаточной степенью уверенности предполагает, что в этом году ЦБ повысит ставку на 1-1,5%, и примерно на столько же к концу года подрастут и ставки по депозитам.

По мнению независимого финансового советника Александры Базак, повышение ставок по вкладам не произойдет молниеносно, а будет происходить исключительно медленными темпами.

"Если вы планируете накопить деньги, допустим, на отпуск или крупную покупку, то можно воспользоваться условиями нынешних вкладов с льготными условиями закрытия, а затем перевести накопившуюся сумму в "более комфортные условия", когда проценты повысят", — пояснила она.

По мнению эксперта, ожидать повышения можно максимум до 5-6% ближе к октябрю-ноябрю, если не к концу 2021 года.

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