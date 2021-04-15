МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ "Знай своего клиента", которая позволит злоумышленникам обойти запрет на проведение подозрительных операций, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП) следует из материалов Ассоциации банков России (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости. Банки опасаются расходов из-за "антиотмывочной" платформы ЦБ

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента". Документ предусматривает разделение клиентов банков – юрлиц и индивидуальных предпринимателей — по риску вовлеченности в "сомнительные" операции: высокий риск ("красная" зона), средний риск ("желтая" зона), низкий риск ("зеленая" зона). Информацию об уровне риска банки будут получать через эту платформу в режиме онлайн.

При этом у российских банков есть ряд замечаний к реализации данной инициативы. Позиция банковского сообщества была направлена Ассоциацией банков России (АБР) председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. В частности, кредитные организации отмечают, что законопроект о платформе позволяет высокорисковому клиенту обойти запрет на проведение сомнительных операций.

"Законопроектом предусмотрены основания, позволяющие высокорисковому клиенту: перечислить средства своим контрагентам или бенефициару при закрытии счета; провести операции с использованием электронных средств платежа через Систему быстрых платежей", — сказано в письме АБР.

В результате недобросовестные клиенты смогут очень быстро трансформировать свои схемы подозрительных операций, в том числе через организацию всей цепи расчетов внутри одной кредитной организации, указали банки.

"Таким образом, дорогостоящее перестроение системы внутреннего контроля не достигает цели повышения эффективности "противолегализационных" мер/снижения объемов подозрительных операций", — сказано в обращении АБР. Банки ожидают дополнительных высоких затрат на внедрение в свои системы "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента".

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