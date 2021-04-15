МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Правительство и "Ростелеком" планируют перезапустить систему сбора биометрических данных россиян, попытка наладить которую через банки фактически сорвалась, — как пишет "Коммерсант", на это госкомпания потратит 6,6 миллиарда рублей до 2030 года, чтобы получить данные 50 миллионов человек в первую очередь через МФЦ. Банк России назвал угрозы при работе банков с биометрией клиентов

Указанную сумму "Ростелеком" вложит в качестве концессионера. Биометрические слепки, то есть лицо и голос, будут переданы в Единую биометрическую систему

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счет платы организаций — банков, нотариусов, органов власти.

ЕБС была запущена в июле 2018 года и представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации россиян. Инициатором проекта выступили ЦБ и Минцифры. Исходно собирать данные обязали банки. Сейчас, по официальным данным, это делают 228 кредитных организаций. По состоянию на февраль в ЕБС есть данные лишь 164 тысяч россиян.

ЦБ подготовил документ, который обяжет банки с универсальной лицензией организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населенных пунктах с численностью более 1 тысячи жителей.

Также власти решили подключить к сбору госструктуры. До 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах.

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