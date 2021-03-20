МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Электронный паспорт можно будет оформить в Москве с 1 декабря 2021 года, по всей России оформление начнется не позднее 1 июля 2023 года, соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. 

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"Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа: на территории города Москвы — с 1 декабря 2021 года; на территории субъектов РФ, федеральных территориях по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года", — говорится в проекте указа.

Согласно проекту, электронный паспорт будет применяться на территории России наравне со своей печатной версией и использоваться в качестве основного документа. Кроме того, при оформлении гражданином электронного паспорта, документ на бумажном носителе будет признан недействительным.

Электронный паспорт будет содержать биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и отпечатков двух пальцев рук. Эта информация будет передана в МИД РФ.

Правительству РФ к 1 июня необходимо утвердить образец бланка и описание паспорта, содержащего электронный носитель информации, следует из проекта указа. Кроме того, кабмин должен внести изменения в положение о паспорте гражданина РФ, предусмотрев в нем порядок выдачи, замены, использования электронного паспорта, размещения в нем информации и доступа к ней, а также порядок активации документа.

Кроме того, правительству необходимо будет обеспечить реализацию и финансирование мероприятий, связанных с оформлением электронных паспортов, а также обеспечить создание специальной программы для мобильных устройств и сопутствующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

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