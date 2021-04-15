МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Банки уличили в использовании недобросовестных практик при реализации предложений, связанных с картами с функцией кешбэка, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Россияне рассказали, что чаще всего оплачивают кредиткой

Правозащитники проанализировали предложения карт с кешбэком десяти банков из топ-20. Согласно их выводам, банки, к примеру, устанавливают условия, которые невозможно выполнить или оставляют за собой право отказать в начислении бонусных баллов. Кроме того, дополнительные комиссии могут и вовсе увести клиента в "минус".

В организации считают, что меры по борьбе с недобросовестными практиками продаж (мисселингом) или так называемый поведенческий надзор Центробанк должен распространить на все продукты кредитных организаций. В том числе, это должно касаться программ лояльности, связанных с кешбэком по дебетовым картам. Поведенческий надзор чреват не только изменением нормативов, но и в крайних случаях — запретом на ряд продуктов.

Как отметили в пресс-службе ЦБ, в ряде случаев кредитные организации выстраивают рекламу своих программ лояльности на основе их наиболее привлекательных особенностей. Например, банк может предлагать повышенный кешбэк на определенные категории покупок либо на покупки у своих партнеров. При этом остальные значимые условия, однако менее привлекательные с точки зрения потребителя, могут упоминаться вскользь, за счет чего у клиента формируются неоправданные ожидания в отношения условий программ.

Между тем, в Банке России считают, что проблема находится в плоскости ненадлежащего информирования, а не мисселинга, а порядок предоставления кешбэка и его параметры лежат в плоскости договорных отношений.

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