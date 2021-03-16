МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Самая простая характеристика выгодного кредита — это кредит, за который человек переплачивает немного или вовсе не переплачивает. Так, в последнее время одним из популярных финансовых продуктов стала карта рассрочки, которая позволяет беспроцентно погасить кредит. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни.ру Александра Краснова.

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Эксперт рассказал, когда банк может забыть про кредит должника

При правильном использовании могут быть выгодны и кредитные карты. По ним предусмотрен так называемый грейс-период — срок, в рамках которого можно вернуть деньги и не платить по ним проценты. У многих банков он составляет 100-120 дней.

"Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду", — указала эксперт.

Если говорить про процентные ставки по кредиту, то здесь для каждого будет свое понимание выгоды. Например, если у человека нет собственного жилья, то логичнее будет оформить ипотеку, которая в последнее время стала выгоднее аренды.

Другие кредиты, например, на покупку машины почти всегда предполагают довольно большую переплату.

"Здесь все зависит от того, что выгоднее человеку в данный конкретный момент — переплатить, но получить и использовать необходимое здесь и сейчас или продолжить копить и какое-то время обходиться без желаемого", — резюмировала специалист.

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