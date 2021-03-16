МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Самая простая характеристика выгодного кредита — это кредит, за который человек переплачивает немного или вовсе не переплачивает. Так, в последнее время одним из популярных финансовых продуктов стала карта рассрочки, которая позволяет беспроцентно погасить кредит. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни.ру Александра Краснова. Эксперт рассказал, когда банк может забыть про кредит должника

При правильном использовании могут быть выгодны и кредитные карты. По ним предусмотрен так называемый грейс-период — срок, в рамках которого можно вернуть деньги и не платить по ним проценты. У многих банков он составляет 100-120 дней.

"Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду", — указала эксперт.

Если говорить про процентные ставки по кредиту, то здесь для каждого будет свое понимание выгоды. Например, если у человека нет собственного жилья, то логичнее будет оформить ипотеку, которая в последнее время стала выгоднее аренды.

Другие кредиты, например, на покупку машины почти всегда предполагают довольно большую переплату.

"Здесь все зависит от того, что выгоднее человеку в данный конкретный момент — переплатить, но получить и использовать необходимое здесь и сейчас или продолжить копить и какое-то время обходиться без желаемого", — резюмировала специалист.

Читайте также:

Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки