Эксперты рассказали, как цифровой рубль отразится на банках
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские банки могут быть вынуждены увеличить ставки по текущим счетам и кредитам на фоне введения цифрового рубля, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody's.
"Банки могут почувствовать себя вынужденными повысить процентные ставки по текущим счетам, чтобы удержать клиентов и, в конечном итоге, увеличить расходы на финансирование, что может оказать негативное влияние на кредитование. Банки, вероятно, перенесут более высокие затраты на фондирование на заемщиков за счет более высоких кредитных ставок", — говорится в исследовании агентства.
По мнению аналитиков, среди системно значимых банков наиболее подвержены негативному влиянию от введения цифрового рубля Альфа-банк, Сбербанк и Райффайзенбанк. У этих банков более высокая доля доходов от транзакционного бизнеса, а в структуре обязательств высока доля текущих счетов, поясняют в Moody's.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году.
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