МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Материальный уровень, который есть в жизни человека, является отражением его представления о деньгах, о том, как они достаются и о том, каких благ он сам достоин. Для того, чтобы разбогатеть и выйти на более высокий уровень жизни, человек должен разрешить себе это. Психологи и финансисты рассказали агентству "Прайм", почему у одних людей получается быстро накопить большую сумму, заставить деньги работать, а у других нет. Они перечислили ошибки, тех, кто только начинает свой путь навстречу богатой жизни и чему стоит поучиться у состоятельных людей. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

КАК ЗАВЕЩАЛ ДЕДУШКА ФРЕЙД

Отношение к деньгам формируется у человека в детстве, на основании того, что говорят его родители, того, что он впитывает из социума. Кто-то слышит вокруг себя фразы, подобные: "ты всё сможешь, стремись к лучшему", а кто-то: "больших денег честным трудом не заработать, думать о деньгах – плохо, радуйся тому, что есть".

Взрослея, один человек стремится разрушить подобные установки и пойти вперёд, дальше, чем, например, его родители. Другой останавливается в заданных рамках, объясняет психолог Екатерина Павленко.

Матрица, задающая поведение человека в отношении базовых ценностей бытия, формируется, как и весь характер, в детстве. Годам к 8-9 человек уже слеплен скульпторами — родителями, прежде всего, а также теми, кто его окружает, соглашается с психологом директор по развитию "TONNEX Group" Василий Лавров.

"Поэтому мы и не меняемся. Бедные, так же, как и "средние", не станут богатыми. А богатые и средний класс не станут бедными", — убежден он.

По его словам, этот, кажущиеся парадоксальным и несколько обречённым, взгляд на вещи, легко подтверждается, если посмотреть на ситуации, когда человек из одной социальной группы вдруг перемещается в другую, например, получив наследство или выиграв крупную сумму. Через какое-то время все возвращается на круги своя. Какие вещи стоит покупать в кредит, а на что лучше накопить

Примером тому служит та колоссальная трансформация, которая произошла с нашей страной в прошлом веке, когда советская власть закончилась и начался капитализм. Огромнейшие капиталы страны лежали под ногами и достались самым ловким и везучим. Но в конце концов, те, кто вдруг стали "скоробогачами", но не были способны управлять деньгами, потеряли все, вспоминает Лавров.

Те же, кто на бессознательном уровне был на "ты" с богатством, все сохранили и продолжают быть богатыми резюмировал он.

Впрочем, из этой истории можно сделать и другой вывод: чтобы управлять богатством, нужно научиться им управлять.

Если миллионеры обладают глубоким внутренним убеждением в своём праве на богатство, то тем, кто-то действительно хочет чего-то добиться в финансах, приходится долго и настойчиво привыкать к мысли о том, они могут себе это позволить. А сделать это можно лишь в процессе превращения в финансово грамотного человека, считают эксперты.

И способность заработать, и способность сохранить свое богатство развить можно. Это приходит с опытом и образованием.

ТАК КАК ВСЕ-ТАКИ РАЗБОГАТЕТЬ?

Прежде чем встать на "путь богача", нужно договориться со своими жизненными ценностями. Да- да, именно договориться и, возможно, принести определенные жертвы. Если вы готовы на первое место в жизни поставить финансовое благополучие, усердно работать над этим каждый день, искать варианты и смотреть широко по сторонам в этой сфере, то вы добьетесь своего, считает практикующий психолог Пётр Галигабаров. Жертвы соседского доноса. Когда прикроют нелегальную аренду жилья

Затем следует посмотреть на свое окружение. Много ли у вас состоятельных знакомых? Согласно различным исследованиям в области социальной психологии, немалую роль в обретении материального благосостояния играет умение формировать социальные связи, отмечает психолог Мария Эриль.

"Чем легче человек строит необходимые контакты, тем проще ему достигать определённых успехов. Однако некоторые известные миллионеры — одиночки. В данном случае речь идёт не о бизнесменах, а о профессионалах, исследователях и артистах высокого уровня, которые добились материального благосостояния через свой ярко выраженный талант", — поясняет она.

И все же, имея богатых друзей, может и получится заработать определенные деньги, но вот удержать капитал в руках — вряд ли. Поэтому важным фактором, который способствует достижению своих финансовых целей, является профильное образование. Как ни крути, а учиться придется, причем постоянно. И это тоже своего рода жертва во имя богатства.

"Финансовая грамотность – наука правильно распоряжаться своими деньгами. На практике следует применять и внедрять полученные знания не единожды, а на постоянной основе. Важно учиться понимать, анализировать, обращаться с экономической информацией в целом", — убежден международный финансовый консультант Андрей Гончар.

По мнению основательницы проекта Capital Acceleration System Виктории Староватовой, создание личного капитала требует финансовой осмысленности, дисциплины, настойчивости и знания законов движения капитала. Это всегда долгосрочный, требующий нескольких десятилетий процесс. Разбогатеть быстро можно, а вот выстроить устойчивую финансовую систему, которая безболезненно переживет неминуемые макроэкономические и личные финансовые кризисы совсем не просто.

"Если законы движения капитала игнорировать, результат предсказуем. Очень много исторических сюжетов, когда из-за финансовой близорукости моментально рушились большие состояния. И наоборот, есть немало примеров, когда благодаря рачительности, осознанности, самодисциплине благосостояние семьи увеличивается из года в год", — говорит она.

Людей, владеющих многомилионным состоянием, отличают высокая амбициозность, предпринимательские способности, масштабность мышления, более широкие границы или даже их отсутствие в понимании того, что возможно, а что нет, добавляет Павленко.

При этом ощущение удовлетворённости тем, что есть, тормозит развитие. Миллионеров всегда отличает стремление к лучшему, большему, азарт и склонность к риску, заключила психолог.