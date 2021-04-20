МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 23 апреля, из-за роста геополитической напряженности и по-прежнему нестабильной ситуации с инфляцией повысит ключевую ставку второй раз подряд, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. Загадкой остается размер нового шага — он может составить 0,25 или 0,5 процентного пункта. Российские банки в апреле снижали кредитные ставки и повышали депозитные

ЦБ весь прошлый год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" — стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%.

Такой инфляционный фон заставил регулятора на заседании в марте повысить ключевую ставку впервые с конца 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Банк России также ужесточил сигнал по своей дальнейшей монетарной политике, допустив новый шаг вверх уже на ближайших заседаниях. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что повышение ставки до нейтрального уровня в 5% в текущем году может не понадобиться.

"Основным сценарием является повышение ключевой ставки в апреле 2021 года на 0,5 процентного пункта — до уровня 5%. Этому будет способствовать рост геополитической напряженности и повышенные риски введения "жестких санкций"; и инфляционное давление как в России, так и в большинстве развивающихся экономик", — считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

ГРАНИЦА НЕЙТРАЛЬНОСТИ

Основными факторами, говорящими в пользу роста ключевой ставки, в настоящее время являются повышенная инфляция, рост геополитических рисков, восстановление экономики и ожидаемое инвестирование в инфраструктурные проекты из национальной "кубышки", отмечают эксперты. Аналитики предупреждают о неминуемом росте цен на жилье

"Мы видим несколько причин, по которым ЦБ РФ мог ускорить нормализацию своей политики и на этот раз выбрать более крупный шаг – 0,5 процентного пункта. Среди них: рост инфляции, который теперь определяется ростом базовой инфляции; волатильность рубля на фоне роста геополитических рисков; тот факт, что на опорных заседаниях (как в апреле) у ЦБ есть возможность глубже пересмотреть прогнозы и свою политику", — прогнозирует глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко также называет вероятным рост ставки до нижнего диапазона нейтрального уровня — 5% годовых. Видят высокую вероятность такого развития событий и аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. По прогнозу экспертов, годовая инфляция в России в последующие месяцы начнет замедляться и приблизится к 4% в конце года, поэтому текущий, достаточно высокий рост потребительских цен, может создавать хороший момент для более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики.

При этом после повышения ключевой ставки в апреле Банк России возьмет паузу до сентября, чему будет способствовать сезонное снижение инфляции в летний период, ожидает Гришунин.

ТРАДИЦИОННЫЙ ШАГ

В то же время ряд аналитиков уверен, что Банк России на заседании в апреле воспользуется традиционным шагом в 0,25 процентного пункта и поднимет ставку до 4,75% годовых. Так, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев отмечает, что в пользу такого решения говорит замедление годовой инфляции в апреле, а также то, что геополитическая повестка не привела к резкому росту риск-премии. Стоит ли возвращаться к банковским вкладам из-за роста ставок

Поддерживает такое мнение и управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. "Запрет на приобретение российского госдолга на первичном рынке инвесторами из США не окажет существенного влияния на решение ЦБ по ставке, поскольку доля таких инвесторов в общем объеме продаж российского госдолга сравнительно невелика, и сохраняется возможность для приобретения российских госбумаг на вторичном рынке", — говорит он.

"Банк России на заседании 23 апреля продолжит цикл нормализации денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75% годовых. Последняя статистика указывает на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ продолжить сокращение монетарной поддержки экономики", — подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Помимо "традиционных" проинфляционных факторов в России в настоящее время играют за инфляцию и эпидемиологическая обстановка. С одной стороны, недавно были закрыты границы с Турцией, что приведет к росту расходов внутри страны на отечественных курортах, указывает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Одновременно в стране улучшается ситуация с коронавирусом, что будет способствовать дальнейшему восстановлению деловой активности.

"С учетом усиления инфляции в марте и последних заявлений представителей ЦБ, наиболее вероятным представляется сценарий повышения ставки на 25 или 50 б.п. За большее повышение ставки одним ударом говорит прошлый опыт – тогда можно будет ожидать долгого перерыва в повышении ставки, особенно если инфляция резко пойдет на спад. В случае повышения на 25 б.п., стоит ожидать довольно быстрого второго раунда в июне или июле", — подытожил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

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