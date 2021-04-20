ПЕКИН, 20 апр — ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) во вторник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Создаст ли цифровой юань угрозу доминированию доллара

Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, во вторник осталась на уровне, который сохранялся весь год, — 3,85%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Неизменной с прошлого месяца осталась и пятилетняя ставка LPR — на уровне 4,65%, также оправдав ожидания экспертов.

Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику, которая замедляет рост из-за торговой войны с США.

В рамках реформы процентных ставок регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.

В официальном установлении ставки в настоящий момент участвуют 18 китайских банков, до 9.00 по местному времени 20-го числа каждого месяца они должны направить свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.

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