МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россияне начинают активно создавать сбережения, направляя деньги на депозиты, после 30 лет, свидетельствует анализ соотношения возрастных групп среди клиентов-вкладчиков в Новикомбанке, который есть в распоряжении РИА Новости. Неработающих пенсионеров могут освободить от НДФЛ по банковским вкладам

Так, доля вкладчиков в возрасте 20-29 лет составляет всего 3,9%, а вот следующая возрастная группа от 30 до 39 занимает в общем числе вкладчиков уже 15,1%, указывается в материалах. Вкладчики в возрасте 40-49 лет имеют долю 19,2%, а возрасте 50-59 лет – 19,9%. Самая большая доля – 25,2% приходится на группу вкладчиков в возрасте 60-69 лет. На вкладчиков старше 70 приходится 16,7%.

"Эти данные соотносятся с теорией жизненного цикла, в соответствии с которой, накопления начинают делать, когда в связи с карьерным ростом происходит рост доходов, и у людей появляются возможности направлять излишки в накопления", — комментирует результаты исследования директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

Кроме того, каждый возраст отличает и модель поведения. Если молодежи более присуще стремление тратить, то взрослые люди начинают создавать накопления, чтобы приобрести жилье, оплатить образование детям и так далее.

"Рубеж в 30 лет объясняется тем, что к этому времени большинству удается определиться с направлением деятельности, нарастить профессиональные компетенции и как, следствие, получить достойную оплату труда. Кроме этого, появляется внутренняя ответственность, что также способствует переходу от потребительского к сберегательному поведению", — указал Сычков.

По словам эксперта, в России отношение к сбережениям отличается от западных стран: там принято создавать сбережения уже в юности, так как деньги необходимы для получения образования. Очень серьезно за рубежом подходят и к вопросу создания пенсионных накоплений, об этом начинают думать уже в молодости. "У нас же пока столь долгосрочное планирование редкость", — рассказал Сычков.

Вместе с тем, у пожилых россиян есть собственная сберегательная стратегия. Многие, уже формально являясь пенсионерами, продолжают работать, а получаемую пенсию направляют на вклад для того, чтобы после окончания трудовой деятельности иметь накопления, подытожил эксперт, назвав это поведение разумным.

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