МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Любой актив требует внимания инвестора, периодического принятия решений о том, оставлять ли средства в нем или перевести в другие вложения. То есть доход даже от самых надежных инструментов вложения можно лишь условно считать пассивным. Речь идет лишь об относительной пассивности по сравнению с вложением, например, в акции. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

Финансист сказал, как накопить миллион долларов до пенсии источник пассивного дохода.

По словам эксперта, под пассивным доходом обычно подразумевают финансовые поступления от владения "неким активом, не требующим от владельца постоянного участия в управлении".

Это эвфемизм несколько старомодного понятия ренты, ставшего в наше время узкоэкономическим термином.

По словам эксперта, первоначально в качестве источника ренты чаще всего выступала земельная собственность, за пользование которой крестьяне платили арендные платежи. Позже появились долгосрочные облигации, преимущественно государственные, по которым регулярно выплачивались оговоренные суммы.

"В наше время полностью пассивного дохода практически не осталось. Даже самые надежные активы подвержены определенным рискам, в том числе, рыночному и риску дефолта эмитента. К тому же есть еще и валютные риски", — предупреждает специалист.

Экономисты научили, как получить пассивный доход в 100 тысяч в месяц

"То же относится и к вложениям в драгоценные металлы, так что как источник пассивного дохода по-прежнему приходится рассматривать традиционные инструменты", — отмечает Дроздов.

В этом смысле облигации выигрывают у недвижимости. И потому, что их в наше время электронной биржевой торговли можно продать или купить в несколько кликов, и в силу меньших по сравнению с недвижимостью рисков. "Также вложение в валютные облигации, так называемые евробонды, позволяет минимизировать валютные риски", — указывает эксперт.

Директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков в свою очередь отмечает, что наиболее надежным инструментом в мире — активом-убежищем — считаются казначейские облигации США. "Ситуация, при которой Америка не сможет расплатиться по своим обязательствам в той валюте, которую сама же и эмитирует, считается рынком очень маловероятной", — говорит он.

Хотя и в данном случае риск нельзя назвать нулевым. Соответственно, ставки доходности по американским облигациям находятся на очень низких уровнях – в последние годы они колеблются в диапазоне 1-2,5% годовых.

Если взять среднее значение — 1,75%, это означает, что для получения ежемесячного пассивного дохода в объёме 100 тысяч рублей или 1,2 млн рублей в год (около 15,585 долларов по текущем курсу), нужно вложить порядка 68,5 млн рублей.

"Но если в качестве инструмента вложения выбрать, например, российские евробонды, как государственные, так и наиболее надежных связанных с государством компаний, вроде Сбербанка, по которым ставки в 3-3,5 раза выше, то речь уже идет о сумме, сопоставимой со стоимостью хорошей квартиры в Москве", — заключает Зюриков.