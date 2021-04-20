МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ), требующего взыскать около 210,5 миллиарда рублей с основного владельца обанкротившегося банка "Югра" Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний, следует из информации в картотеке арбитражных дел. ФНС требует признать банкротом "Комплексные инвестиции" Хотина

Иск поступил в суд 19 апреля, основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются, к рассмотрению иск на данный момент не принят.

Некоторые компании-ответчики, например АО "Нефтяная компания "Дулисьма", АО "Комплексные инвестиции", АО "Каюм нефть", Seneal International Agency Ltd, уже являются соответчиками Хотина по заявлениям о взыскании убытков, предъявленных АСВ в деле о банкротстве банка "Югра".

Всего АСВ, начиная с марта 2020 года, по уточненным данным, предъявило 26 таких заявлений о взыскании с контролирующих лиц "Югры" убытков в общем размере около 251,3 миллиарда рублей. Часть из этих заявлений содержит по два-три отдельных денежных требования. Хотин указан ответчиком во всех исках, состав его соответчиков меняется.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. ЦБ оценивал "дыру" в капитале банка в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.

Следственный комитет России в начале февраля сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра".

Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми являются Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар "Югры" находится под домашним арестом.

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