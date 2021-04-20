МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ совместно с Минстроем и банком "Дом.РФ" разработал рекомендации, согласно которым кредитные организации должны будут рассматривать заявки на одобрение финансирования застройщиков и последующее открытие счетов эскроу в течении 35-40 дней, заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Минфин: проблема обманутых дольщиков в России осталась в прошлом

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, должны работать через механизм счетов эскроу, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты.

"Мы можем уже предложить банкам сократить сроки рассмотрения заявок, банки после обсуждения этого нашего предложения не выразили какого-то отрицательного мнения, поэтому мы сейчас готовим вместе с Минстроем и с "Дом.РФ" изменения в эти рекомендации и будем рекомендовать банкам рассматривать заявки не в течение 45 дней, как это было рекомендовано ранее, а уже в течение 35-40 дней", — сказала она, выступая на круглом столе комитета Госдумы по природным ресурсам.

По данным регулятора, в данный момент есть кредитные организации, которые одобряют заявку за 20 рабочих дней, а есть и те, кто рассматривает обращения застройщиков по три месяца. "Проблема на стороне в меньшей степени банков, а в большей степени скорее качества той документации, которая предоставляется застройщиком", — пояснила Полякова. Российские банки в апреле снижали кредитные ставки и повышали депозитные

По словам зампреда, совместные рекомендации также подразумевают создание единой формы заявки, что должно будет снизить трудозатраты для застройщиков, которые обращаются сразу в несколько банков. "Будет единая форма, единый перечень документов", — добавила она.

По данным Банка России, общая сумма действующих кредитных договоров, заключенных российскими банками и застройщиками, составила на 1 марта почти 3,28 триллиона рублей, а объем средств, размещенных участниками долевого строительства на эскроу-счетах, превысил 1,4 триллиона рублей.