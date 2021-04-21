МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. В правительстве России планируют обеспечивать снижение ставок по ипотечным кредитам, пишут "Известия". Матвиенко предложила расширить сельскую ипотеку на деревянные дома

По данным издания, ссылающегося на два близких к кабмину источника, соответствующие инициативы обсуждалась на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина.

Так, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда" может стать поддержание средней ставки по жилищным займам на уровне 6,9% годовых до 2030 года, что на 1 процентный пункт меньше, чем заложено в изначальной версии документа.

Добиться этого можно лишь за счет комплексной программы субсидирования. Минфину, Минстрою и ДОМ.РФ поручили рассчитать потенциальные расходы бюджета на продление без изменений льготных ипотечных программ, в том числе на новостройки и для молодых семей. При этом объем субсидий не должен превышать 3% стоимости кредитов, а ставка ЦБ до конца года — сохраниться на уровне 4,5% и в дальнейшем колебаться в пределах 5-6%.

Представитель Хуснуллина подтвердил, что на сегодня правительство ставит задачу снижать средневзвешенную ставку по ипотеке, поскольку такие кредиты являются инструментом улучшения жилищных условий граждан. При этом, по его словам, льготная программа на покупку квартир в новостройках должна быть продлена, но говорить о конкретных условиях пока преждевременно.

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