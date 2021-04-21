МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ оценил расходы бюджета на реализацию послания президента в ближайшие два года в 400 миллиарда рублей, это не несет инфляционых рисков для экономики и не потребует привлечения дополнительных займов на рынке, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Путин пообещал восстановить рынок труда и доходы россиян

"На два года это порядка 400 миллиардов рублей, большая часть из которых — порядка 270 миллиардов рублей — это в текущем году, и порядка 130 миллиардов рублей — это в следующем году". – сказал Силанов, отвечая на вопрос о дополнительных расходах федерального бюджета, которые потребуются на реализацию озвученных президентом РФ мер.

"Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 миллиардов рублей". – уточнил глава Минфина.

"Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", – подчеркнул он.