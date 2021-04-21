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2021
https://1prime.ru/finance/20210421/833512698.html
Реализация послания Путина обойдется бюджету в 400 миллиардов рублей
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Минфин РФ оценил расходы бюджета на реализацию послания президента в ближайшие два года в 400 миллиарда рублей, это не несет инфляционых рисков для экономики и не потребует... ПРАЙМ, 21.04.2021
бюджет, расходы, послание федеральному собранию, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ оценил расходы бюджета на реализацию послания президента в ближайшие два года в 400 миллиарда рублей, это не несет инфляционых рисков для экономики и не потребует привлечения дополнительных займов на рынке, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"На два года это порядка 400 миллиардов рублей, большая часть из которых — порядка 270 миллиардов рублей — это в текущем году, и порядка 130 миллиардов рублей — это в следующем году". – сказал Силанов, отвечая на вопрос о дополнительных расходах федерального бюджета, которые потребуются на реализацию озвученных президентом РФ мер.
"Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 миллиардов рублей". – уточнил глава Минфина.
"Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", – подчеркнул он.