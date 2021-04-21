МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в 213 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. В России будут поощрять компании, вкладывающие прибыль в развитие

Совет директоров также решил, что годовое собрание акционеров компании пройдет заочно 24 июня. Реестр на получение дивидендов предложено закрыть 5 июля.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

В четвертом квартале 2020 года компания выплатила промежуточные дивиденды в объеме 32 миллиардов рублей, или 46 рублей на акцию. Финальные дивиденды по итогам прошлого года могут составить 147 миллиардов рублей, или 213 рублей на акцию, в соответствии с дивидендной политикой компании, сообщалось в презентации "Лукойла", опубликованной в марте.

Акционеры "Лукойла" на годовом собрании рассмотрят возможность выплаты дивидендов ценными бумагами в дополнение к денежной форме.

"В число вопросов повестки дня собрания также входит вопрос о внесении дополнений в устав компании, в том числе касательно формы выплаты дивидендов. Данное дополнение позволит выплачивать дивиденды ценными бумагами в дополнение к дивидендам в денежной форме", — говорится в сообщении.