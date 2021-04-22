МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в стране стали в первом квартале 2021 года Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Российский миллиардер предостерег граждан от покупки жилья в ипотеку

По словам директора по маркетингу Алексея Волкова, это не только одни из наиболее густонаселенных, но и наиболее "продвинутые" в части распространения кредитных услуг регионы.

Рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится в зависимости от региона на уровне 15—25%.

Меньше всего ипотечных кредитов за указанный период было выдано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия.

"В противоположность ипотечным "лидерам", эти регионы являются одними из самых малочисленных в стране. Помимо небольшого числа жителей, в этих регионах не так сильно развито розничное кредитование, да и сами банковские услуги представлены не настолько широко. Стоит отметить и чисто географическую удаленность этих территорий от основных центров кредитно-финансовой «цивилизации». При этом в большинстве этих регионов в первом квартале 2021 года также был отмечен значительный рост выдачи ипотеки", — пояснил Волков.

По его словам, рост ипотечного кредитования происходит при сохранении высокого качества кредитного портфеля банков.

"Доля кредитов с нарушением сроков внесения платежей стабильно находится на уровне 1,0—1,5%, а персональный кредитный рейтинг (ПКР) заёмщиков с ипотекой даже вырос за год с 709 баллов в 2020 году до 713 в марте 2021 года (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов)", — отметил эксперт.

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