2021-04-27T13:48:00+03:00
2021-04-27T13:49:57+03:00
2021-04-27T13:48:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210427/833552380.html
Власти профинансируют льготное кредитование крупных предприятий
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Около 9 миллиардов рублей в целом понадобится для субсидирования пониженного размера ставки по кредитам для системообразующих организаций, во вторник правительство выделит на эти... ПРАЙМ, 27.04.2021
льготное кредитование, системообразующие предприятия, михаил мишустин, правительство рф, новости, бизнес, финансы
https://1prime.ru/images/83229/28/832292846.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292846.jpg
https://1prime.ru/images/83229/28/832292843.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292843.jpg
https://1prime.ru/images/83229/28/832292840.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292840.jpg
https://1prime.ru/transport/20210427/833551248.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Около 9 миллиардов рублей в целом понадобится для субсидирования пониженного размера ставки по кредитам для системообразующих организаций, во вторник правительство выделит на эти цели почти 4 миллиарда рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщила ранее пресс-служба кабмина, члены правительства на заседании во вторник обсудят льготное кредитование системообразующих организаций и их дочерних обществ.
"Сегодня правительство выделит почти 4 миллиарда рублей для субсидирования пониженного размера ставки. Всего на эти цели будет направлено около 9 миллиардов рублей, первые 3 миллиарда уже были перечислены в прошлом году", — сказал Мишустин в ходе заседания.
По его словам, решение о поддержке системообразующих предприятий позволило обеспечить их стабильную работу в сложный период пандемии и, в первую очередь, не увольнять людей, сохранить трудовые коллективы, не допустить сбоев в выплате зарплат.
"Крупнейшие компании из разных отраслей смогли получить на выгодных условиях свыше 238 миллиардов рублей. Средняя ставка по таким кредитам составила около 3% годовых, что, конечно, значительно ниже рынка", — отметил глава кабмина.