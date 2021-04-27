МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Около 9 миллиардов рублей в целом понадобится для субсидирования пониженного размера ставки по кредитам для системообразующих организаций, во вторник правительство выделит на эти цели почти 4 миллиарда рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство поддержит пригородные пассажирские компании

Как сообщила ранее пресс-служба кабмина, члены правительства на заседании во вторник обсудят льготное кредитование системообразующих организаций и их дочерних обществ.

"Сегодня правительство выделит почти 4 миллиарда рублей для субсидирования пониженного размера ставки. Всего на эти цели будет направлено около 9 миллиардов рублей, первые 3 миллиарда уже были перечислены в прошлом году", — сказал Мишустин в ходе заседания.

По его словам, решение о поддержке системообразующих предприятий позволило обеспечить их стабильную работу в сложный период пандемии и, в первую очередь, не увольнять людей, сохранить трудовые коллективы, не допустить сбоев в выплате зарплат.

"Крупнейшие компании из разных отраслей смогли получить на выгодных условиях свыше 238 миллиардов рублей. Средняя ставка по таким кредитам составила около 3% годовых, что, конечно, значительно ниже рынка", — отметил глава кабмина.