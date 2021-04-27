МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с третьего квартала немного повысит размер базовой ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов — до 0,12% с 0,1%, говорится в сообщении госкорпорации. Банки пополняют резервы перед каникулами

Весной прошлого года совет директоров АСВ снизил ставки страховых взносов банков: базовая ставка была снижена с 0,15% до 0,1% расчетной базы, дополнительная ставка — с 50% до 25% базовой ставки, повышенная дополнительная ставка — с 500% до 300% базовой ставки.

"Совет директоров принял решение установить базовую ставку страховых взносов в размере 0,12% расчетной базы. Новый уровень базовой ставки будет применяться начиная с III квартала 2021 года", — говорится в сообщении АСВ.

Отмечается, что размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохраняется на текущем уровне — 25% и 300% базовой ставки соответственно.

В АСВ подсчитали, что при уплате взносов по новой базовой ставке в размере 0,12% расчетной базы ежеквартальная экономия банков на взносах по сравнению с максимальной ставкой составит не менее 12 миллиардов рублей. Прогнозный объем поступлений в фонд за четвертый квартала текущего года составляет 177 миллиардов рублей.