МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских, комментируя угрозу отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT, заявил: пусть попробуют, Москва ответит. Лавров сообщил, что в России есть база для аналога SWIFT

"Пусть попробуют", — сказал он, отвечая на вопрос, как РФ будет реагировать на соответствующие попытки.

"Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем. И то, что эти акции не предпринимаются — как раз свидетельство того, что за последние годы при президентстве (Владимира) Путина мы укрепили свою обороноспособность. И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует", — отметил он.

Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".

Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.