МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Десятки россиян пожаловались на масштабный обман со стороны кредитных потребительских кооперативов, их заявления были направлены в Генпрокуратуру, сообщили РИА Новости эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сотрудник банка рассказал правду о звонках из "службы безопасности"

В ОНФ обратились пайщики целого ряда взаимосвязанных кредитных потребительских кооперативов, которые не могли получить обратно вложенные в КПК деньги. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгении Лазаревой, большая часть пайщиков КПК – это люди старшего поколения.

По данным общественников, граждане жаловались на КПК "Зенит" (четыре юрлица, зарегистрированных в разных регионах), "Совет", "Фрегат", "Югра", "Рассвет", "Агро-Русь", которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

"По оценке экспертов ОНФ, всего от деятельности данных организаций могли пострадать несколько тысяч человек, а ущерб может составлять десятки миллионов (рублей — ред.)", — указывается в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Такие кооперативы активно размещают рекламу на местном телевидении и в СМИ, привлекая вкладчиков высокими ставками, указала Лазарева. "А поскольку люди старшего возраста очень доверяют всему, что читают в газетах и смотрят по телевизору, то воспринимают такую рекламу, как гарантию безопасности и несут свои деньги не самым добросовестным организациям", — пояснила эксперт.

Общественники считают, что со стороны руководства указанных КПК есть признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество" и "Незаконное предпринимательство". "Учитывая масштаб нарушений и потенциальный ущерб, Народный фронт обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность руководства кооперативов", — сказано в материалах.

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