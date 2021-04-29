МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Треть россиян снимает наличные с кредитной карты, особенно если есть какие-то проблемы с безналичной оплатой за товары и услуги, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт предупредил, как банкомат может испортить вашу кредитную историю

В исследовании приняли участие порядка 1 тысячи владельцев кредитных карт — это мужчины и женщины (47% и 53% соответственно) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26-35 лет.

"Треть россиян снимает деньги с кредитных карт, главным образом потому, что не везде можно расплатиться безналичным способом. Эту причину обозначили 55% респондентов. Однако есть и те, кто просто не доверяет цифровым платежам. В этом признались 4% опрошенных", — выяснили авторы исследования.

Вместе с тем, 19% говорят, что снимают деньги с кредитки только в том случае, если оплата наличными сулит бонусы и дополнительные скидки, 15% наличные нужны для оплаты аренды, а 17% — пока их собственные деньги инвестированы.

Среди жителей страны наличные с кредитки чаще снимают самарцы (36%) и петербуржцы (35%). При этом сохранение инвестиционных вложений — наиболее актуальная причина для жителей Нижнего Новгорода (36%).

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