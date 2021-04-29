МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк на 2021 год улучшил прогноз по цене нефти и ухудшил по курсу рубля, следует из презентации крупнейшего российского банка. Сбербанк ждет роста ключевой ставки до 5,5% к концу года

Так, средняя цена нефти марки Urals прогнозируется на уровне 60 долларов за баррель против ожидавшихся в начале марта 55 долларов за баррель.

Доллар, по прогнозу кредитной организации, будет стоит 73,8 рубля против 71,9 рубля в мартовском прогнозе.