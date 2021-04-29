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2021
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Сбербанк улучшил прогноз по цене нефти и ухудшил по курсу рубля
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Сбербанк на 2021 год улучшил прогноз по цене нефти и ухудшил по курсу рубля, следует из презентации крупнейшего российского банка. Так, средняя цена нефти марки Urals... ПРАЙМ, 29.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк на 2021 год улучшил прогноз по цене нефти и ухудшил по курсу рубля, следует из презентации крупнейшего российского банка.
Так, средняя цена нефти марки Urals прогнозируется на уровне 60 долларов за баррель против ожидавшихся в начале марта 55 долларов за баррель.
Доллар, по прогнозу кредитной организации, будет стоит 73,8 рубля против 71,9 рубля в мартовском прогнозе.