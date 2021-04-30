МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Средняя сумма потребительского кредита в России по итогам марта впервые превысила 300 тысяч рублей, что подстегнуло объем их выдач до исторического максимума в 340,6 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Эксперт рассказала, чем опасно оформление кредита онлайн

По данным компании, россияне в марте стали брать в банках потребкредиты в среднем на 308 тысяч рублей, что больше февральского результата на 4,9%. Одновременно в марте на 11,4% подскочило и количество оформленных потребительских ссуд — до 1,1 миллиона единиц.

В результате объем выданных в марте потребкредитов увеличился сразу на 16,9% и достиг рекордных 340,6 миллиарда рублей. При этом портфель российских банков в данном сегменте вырос за месяц на 1,7%, максимально приблизившись к 5 триллионам рублей.

"Рост среднего чека до 308 тысяч рублей по итогам марта – это новый абсолютный рекорд за всю историю мониторинга. Связан он, очевидно, с максимально либеральными кредитными политиками кредиторов, которые за счёт увеличения средней суммы потребительского кредита стараются выполнить бизнес-планы. С другой стороны, на рост показателя оказало влияние изменение структуры выдач потребительских кредитов, выразившееся в снижении активности в секторе POS-кредитования, характеризующегося более низкими суммами займов", — пояснили в компании.

По прогнозу экспертов, в дальнейшем можно ожидать слабого тренда по росту величины среднего чека, который к концу года может превысить 330 тысяч рублей.

Несмотря на резкий рост потребкредитования просроченная задолженность в данном сегменте, наоборот, ведет себя стабильно. Так, количество "плохих" ссуд в марте уменьшилось на 0,8% — до 4,35 миллиона, а их сумма осталась на февральском уровне в 549,7 миллиарда рублей.

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