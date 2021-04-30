МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Средняя сумма автокредита в России в марте достигла рекордного уровня: Национальное бюро кредитных историй зафиксировало ее на отметке более 1 миллиона рублей, бюро кредитных историй "Эквифакс" на уровне максимально близком к миллиону рублей.

"В марте 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил рекордные 1,052 миллиона рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 23,6% (в марте 2020 года – 851,1 тысячи рублей), а по сравнению с предыдущим месяцем — на 7,2%", — сказано в сообщении НБКИ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8731

В то же время, по данным "Эквифакса", средний размер ссуды на покупку автомобиля в марте составил 996,6 тысячи рублей, что больше показателя месяцем ранее на 6,9%.

"Рост средней суммы автокредита определяется значимым ростом стоимости автомобилей. Так, ряд крупнейших автопроизводителей в первом квартале 2021 года объявил о повышении отпускных цен на большинство своих моделей, что было связано как с дефицитом транспортных средств, так и с ростом курсов мировых валют. В результате покупатели, имея ограниченную сумму в виде первоначального взноса, вынуждены оформлять кредит на более высокую сумму для приобретения автомобиля той же марки и модели", — пояснили такой результат РИА Новости в "Эквифаксе".

В НБКИ отметили, что в марте самый большой средний размер выданных автокредитов в российских регионах был отмечен в Москве (1,539 миллиона рублей), Московской области (1,279 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,226 миллиона рублей), Краснодарском крае (1,132 миллиона рублей), а также в Ленинградской области (1,113 миллиона рублей).