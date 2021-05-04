МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В апреле у граждан РФ резко вырос спрос на "наличку", сообщил "РБК" со ссылкой на статистику ЦБ.

Банк России

Банк России повысил прогноз профицита ликвидности банков на конец года

По сообщению Центробанка, сумма наличных денег в обращении увеличилась на 366,9 млрд руб. Это самый заметный рост наличности с начала 2021 года.

Показатели можно сравнить с июнем прошлого года, когда начали снимать коронавирусные ограничения.

Перед майскими праздниками в РФ традиционно активизируется спрос на наличные, сообщил глава центра разработки и стратегии ГПБ Егор Сусин. Однако в этом году спрос на наличные выше обычного примерно на 100 млрд руб.

Эксперт предполагает, что одной из причин стали длинные выходные. Помимо этого, не стоит забывать о росте серого сектора и низкой привлекательности депозитов. В данном случае причина в кризисе, вызванном пандемией.

ЦБ РФ ранее сообщал о том, что использование бумажных денег за 7 лет сократилось почти втрое.

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