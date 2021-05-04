МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В апреле у граждан РФ резко вырос спрос на "наличку", сообщил "РБК" со ссылкой на статистику ЦБ. Банк России повысил прогноз профицита ликвидности банков на конец года

По сообщению Центробанка, сумма наличных денег в обращении увеличилась на 366,9 млрд руб. Это самый заметный рост наличности с начала 2021 года.

Показатели можно сравнить с июнем прошлого года, когда начали снимать коронавирусные ограничения.

Перед майскими праздниками в РФ традиционно активизируется спрос на наличные, сообщил глава центра разработки и стратегии ГПБ Егор Сусин. Однако в этом году спрос на наличные выше обычного примерно на 100 млрд руб.

Эксперт предполагает, что одной из причин стали длинные выходные. Помимо этого, не стоит забывать о росте серого сектора и низкой привлекательности депозитов. В данном случае причина в кризисе, вызванном пандемией.

ЦБ РФ ранее сообщал о том, что использование бумажных денег за 7 лет сократилось почти втрое.

Читайте также:

Россияне в 2,5 раза чаще стали жаловаться в Банк России на мошенников