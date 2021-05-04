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2021
https://1prime.ru/finance/20210504/833601361.html
СМИ сообщили о резком росте спроса на наличные
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В апреле у граждан РФ резко вырос спрос на "наличку", сообщил "РБК" со ссылкой на статистику ЦБ. По сообщению Центробанка, сумма наличных денег в обращении увеличилась на 366,9... ПРАЙМ, 04.05.2021
наличные, пандемия, цб рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В апреле у граждан РФ резко вырос спрос на "наличку", сообщил "РБК" со ссылкой на статистику ЦБ.
По сообщению Центробанка, сумма наличных денег в обращении увеличилась на 366,9 млрд руб. Это самый заметный рост наличности с начала 2021 года.
Показатели можно сравнить с июнем прошлого года, когда начали снимать коронавирусные ограничения.
Перед майскими праздниками в РФ традиционно активизируется спрос на наличные, сообщил глава центра разработки и стратегии ГПБ Егор Сусин. Однако в этом году спрос на наличные выше обычного примерно на 100 млрд руб.
Эксперт предполагает, что одной из причин стали длинные выходные. Помимо этого, не стоит забывать о росте серого сектора и низкой привлекательности депозитов. В данном случае причина в кризисе, вызванном пандемией.
ЦБ РФ ранее сообщал о том, что использование бумажных денег за 7 лет сократилось почти втрое.
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