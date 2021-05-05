МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Общий стандарт в мировой и российской практике — откладывать не менее 10% от зарплаты — обусловлен не только финансовыми факторами, но и психологическими. Внутреннее сопротивление будет куда меньше, если откладывать 10% от зарплаты, но каждый месяц, чем, скажем, 50%, но за один раз, рассказал агентству "Прайм" основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков. Финансист рассказал, как работать меньше, а зарабатывать больше

"Как показывает практика, в любом бюджете можно найти до 20% "утекающих" денег, которые ни на что содержательное не тратятся. Урезать свои потребности сильно не придется, а отказаться от ежедневного кофе по дороге на работу, спонтанных покупок на кассе супермаркета или неиспользуемых подписок в смартфоне будет полезно не только для кошелька, но и для здоровья", — считает эксперт.

Чтобы наконец начать формировать сбережения, нужно как можно четче представить свою цель. Чаще всего людям нужно визуализировать объект желания, и тогда скорость накоплений сильно возрастет, отмечает он.

Порой 10% часто кажутся незначительной суммой, говорят, мол, на таких небольших деньгах капитал не построишь. Однако нельзя забывать, что, говоря о капитале, мы не подразумеваем деньги, которые просто лежат у нас на счете. Мы говорим о деньгах, которые работают и увеличивают тем самым наш капитал, говорит Гужиков.

По его мнению, сложный процент в долгосрочной перспективе способен творить чудеса. Проценты начисляются на проценты, генерируют новые деньги, и первоначальные 10% дохода способны за 15-20 лет превратиться в прочный фундамент вашей дальнейшей жизни. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

Однако тем людям, которые пока не закрыли важнейшие краткосрочные потребности, о пассивном доходе через 20 лет думать сложно. Оптимальной формулой сбережений для них будет сначала закрыть все сиюминутные потребности, параллельно с этим сформировав "финансовую подушку" на случай кризисной ситуации, потом закрыть среднесрочные вопросы вроде образования детей через 10 лет или обновления интерьера, а затем уже переходить к формированию капитала "в долгую".

Гужиков также отмечает, что скорость накопления капитала и, в итоге, его объем зависит не только от объективных факторов вроде размера дохода, но и от того, насколько человек нацелен на создание фундамента.

"Помимо дисциплины крайне важно время — лучше начать откладывать 10% сейчас, чем 20% через 3 года", — заключил он.