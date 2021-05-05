МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. К потребительским кредитам с высокими процентными ставками россияне уже давно относится осторожно. Без лишней надобности их не берут. Да и зачем, если на любой товар или услугу сегодня можно оформить "нулевой кредит" или заплатить потом, взяв рассрочку. Однако такие привлекательные займы имеют не меньше подводных камней, чем любой из потребительских кредитов. Эксперты рассказали агентству "Прайм", на чем зарабатывают банки, давая нам в долг без процентов.

БАНК ВСЕГДА В ПЛЮСЕ

На первый взгляд может показаться, что кредитная карта с льготным беспроцентным периодом или рассрочка на товар из магазина — это выгодно. Но на самом деле, такой кредит может сыграть с заемщиком злую шутку, ведь банку важно оставаться всегда в плюсе. Скрытые комиссии и начисление пеней за просрочку порой не видны клиентам банка, но именно они могут вогнать в долговую яму.

"Фраза "0% годовых" вовсе не означает отсутствие дополнительных банковских услуг. Очень часто заемщику приходится оплачивать комиссию за получение кредита или вносить ежемесячные платежи за пользование", — говорит финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский.

В случае с кредитными картами, по которым действует льготный беспроцентный период, банк зарабатывает на транзакциях, высоких комиссиях за переводы и снятие наличных, а также, взимая плату за обслуживание такой карты. Доход он получает и от дополнительных услуг вроде страховки, добавляет генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова.

"Если пользователь вышел за грейс-период, проценты по таким картам существенно выше классических ставок по кредитам наличными, так что один пользователь с просрочкой вполне окупает сразу несколько тех, кому удается оставаться в льготном периоде и возвращать деньги вовремя", — говорит она.

Заемщики часто сталкиваются с обманом и про льготный период. При оформлении карты обещают не начислять проценты за пользование деньгами в течение 30–60 дней. После подписания договора и активации карты человек снимает деньги, планируя закрыть задолженность через месяц. Штраф просто так. Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

Однако может неожиданно выясниться, что действие льготного периода начинается с 1 числа текущего месяца. Соответственно, если снимать средства в последние числа месяца, то бесплатное пользование доступно в течение всего нескольких дней. С началом нового месяца начинают начисляться проценты, а в случае просрочки – штраф, предостерегает Марчинский.

"Если заёмщик не погасит долг до окончания льготного периода, то банк посчитает проценты за весь период пользования денежными средствами, а это будет 40-50% годовых, что значительно выше ставок на потребительские кредиты", — добавляет адвокат, партнёр коллегии адвокатов "ДЕ-ЮРЕ" Антон Пуляев.​

КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЛОВУШКУ

Прежде чем поставить подпись в договоре по кредитной карте или рассрочке в магазине, нужно внимательно изучить условия кредитования: размер комиссий за переводы и снятия, стоимость обслуживания.

Для получения наибольшей выгоды от использования кредитного продукта Ускова рекомендует вовремя вносить все платежи и не выходить за грейс-период.

"Только так ваш беспроцентный кредит будет оставаться действительно беспроцентным", — говорит она.

Если сумма займа будет достаточно крупная, вы рискуете попасть в ситуацию, когда придется месяцами выплачивать проценты. Если сумма окажется неподъемной для полного погашения в льготный период или в следующие в 1-2 месяца, долг будет расти как снежный ком, и чем дальше, тем сложнее его будет погасить, подчёркивает эксперт. Деньги просто так. Выплаты от государства, о которых вы не знали

Ускова также советует не использовать сразу все доступные деньги по кредитной карте, а держать на доступном балансе хотя бы 60-70%. Чем меньше соотношение использованных денег к доступному лимиту, тем лучше у вас будет кредитная история.

По мнению Марчинского, выгодно использовать кредитку можно, если научиться пользоваться бонусными баллами и милями.

"Бонусы начисляются за покупки, а потратить их можно либо на новые покупки, либо на услуги банка. Нужно только грамотно подобрать карту и программу бонусов", — говорит финансист.