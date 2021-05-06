МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года — 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости. 

Не все кредиты одинаково полезны

Юрист объяснил, как "разводят" на деньги самые надежные банки

"В марте 2021 года средний размер лимита по кредитным картам составил 69,3 тысячи рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказано в исследовании.

Отмечается, что самый большой средний размер лимита по кредитным картам в российских регионах был отмечен в Москве (101,9 тысячи рублей), Якутии (90,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (85,8 тысячи рублей), Московской области (82,3 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (80,6 тысячи рублей).

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в марте 2021 по сравнению с мартом 2020 года была зафиксирована в Удмуртской Республике (+18,0%), Якутии (+15,0%), Татарстане (+12,4%), Алтайском крае (+11,4%) и Ленинградской области (+11,1%).

В то же время в некоторых регионах данный показатель снизился, в том числе, в Оренбургской (-5,5%) и Саратовской (-4,3%) областях, в Москве (-2,2%), а также в Нижегородской (-0,3%) и Воронежской (-0,1%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на заемщиков с низкой долговой нагрузкой. "Таким гражданам банки, как правило, стараются увеличивать лимиты по кредитным картам, а также предлагают привлекательные условия", — добавил он.

Читайте также:

"Ловушки кредитных карт". Как не дать банку заработать на вас лишнее