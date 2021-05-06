МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года — 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Юрист объяснил, как "разводят" на деньги самые надежные банки

"В марте 2021 года средний размер лимита по кредитным картам составил 69,3 тысячи рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказано в исследовании.

Отмечается, что самый большой средний размер лимита по кредитным картам в российских регионах был отмечен в Москве (101,9 тысячи рублей), Якутии (90,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (85,8 тысячи рублей), Московской области (82,3 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (80,6 тысячи рублей).

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в марте 2021 по сравнению с мартом 2020 года была зафиксирована в Удмуртской Республике (+18,0%), Якутии (+15,0%), Татарстане (+12,4%), Алтайском крае (+11,4%) и Ленинградской области (+11,1%).

В то же время в некоторых регионах данный показатель снизился, в том числе, в Оренбургской (-5,5%) и Саратовской (-4,3%) областях, в Москве (-2,2%), а также в Нижегородской (-0,3%) и Воронежской (-0,1%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на заемщиков с низкой долговой нагрузкой. "Таким гражданам банки, как правило, стараются увеличивать лимиты по кредитным картам, а также предлагают привлекательные условия", — добавил он.

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