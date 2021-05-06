МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса заказа такси Uber Technologies в первом квартале 2021 года составил 108 миллионов долларов, что в 27 раз ниже убытка годичной давности в 2,936 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. "Яндекс" резко нарастил выручку в сегменте "такси"

Выручка при этом снизилась на 11% — до 2,9 миллиарда долларов. Однако аналитики ожидали показатель на отметке 3,26 миллиарда долларов.

В то же время по итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — упала на 65%, до 853 миллионов долларов. Выручка Uber Delivery (сервис доставки) поднялась в годовом выражении в 3,2 раза — до 1,7 миллиарда долларов.

Совокупный объем заказов компании в минувшем квартале вырос на 24% и достиг 19,5 миллиарда долларов.

Гендиректор компании Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), слова которой приводятся в сообщении, отметила, что все больше клиентов снова выбирают Uber для поездок, а также продолжают использовать "расширяющиеся предложения по доставке".

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.