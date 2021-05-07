МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Телефонные мошенники спрашивают, в каких банках у клиента есть карты, с целью облегчить вхождение в доверие с историями, к примеру, о якобы несанкционированных списаниях или подозрительных операциях, пишет "АиФ". Врач предостерег россиян от частого "развода" по телефону

Так, журналистке издания позвонил аферист, представившийся оперуполномоченным, и предложил заехать в отделение полиции по месту регистрации. Он знал ее инициалы, говорил уверенно. На вопрос о том, зачем нужно ехать, на другом конце провода заявили, что МВД стало известно о краже с ее вклада 50 тысяч рублей. Когда журналистка сказала, что ничего не знает о краже с ее счета таких денег, мошенник заявил, что у нее могут украсть и остальные деньги, после чего попросил назвать другие банки, в которых у нее есть деньги. После того, как мошенник услышал названия первых попавшихся финансовых организаций, он, не попрощавшись, повесил трубку.

Как отмечается, мошенники часто прикидываются сотрудниками налоговой инспекции, Центробанка, правоохранительных органов. Они преследуют одну цель — заполучить конфиденциальную банковскую информацию своих жертв, чтобы потом обналичить их счета. Ради этого аферисты постоянно модернизируют схемы обмана граждан.

При этом если со счета потерпевшего украдут деньги, то он узнает об этом до того, как с ним свяжутся полицейские. Кроме того, настоящие сотрудники МВД точно не станут спрашивать о других банках, в которых клиент держит деньги.

Читайте также:

Роскачество предупредило о новых схемах мошенничества с соцвыплатами