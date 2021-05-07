МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Россияне в марте оформили максимальное за всю историю число микрозаймов – 2,35 миллиона единиц, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Каждый четвертый российский автомобилист покупает машину в кредит

Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% в годовом выражении.

Средняя сумма одного микрозайма "буксирует" на отметке 13,1 тысячи рублей уже третий месяц подряд. Однако это не помешало общему объему выдач вырасти за март на 17,3% и впервые достичь отметки в 31 миллиард рублей.

"Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж", — пояснил РИА Новости гендиректор бюро Олег Лагуткин.

В итоге объем портфеля микрозаймов в России по итогам марта увеличился на 2,3% — до 178,7 миллиарда рублей, а число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3% — до 13,9 миллиона единиц. "Плохие" долги россиян по кредитным картам обновили рекорд

"Плохая" задолженность по микрозаймам в начале весны также ставила новые рекорды: число просроченных займов увеличилось на 1,8% — до 5,4 миллиона единиц, а их объем – на 5,3% — до 61 миллиарда рублей.

При этом, как отметил Лагуткин, объем просроченной задолженности на микрофинансовом рынке не является столь показательным, как в иных сегментах кредитования, в силу быстрой оборачиваемости микрозаймов. "Более определяющим показателем в данном случае является уровень дефолтной задолженности, который уже длительное время находится примерно на стабильном уровне – 33-34%, что, с учетом специфики рынка, можно считать приемлемым", — заключил он.