МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2021 года выросла в 5 раз по сравнению с показателем годичной давности и составила 2,833 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Volkswagen резко нарастил прибыль в первом квартале

Разводненная прибыль на акцию составила 4,26 евро против 0,84 евро в январе-марте 2020 года. Выручка по итогам квартала выросла на 15,2% — до 26,778 миллиарда евро.

Объем продаж компании в январе-марте увеличился на треть — до 636 606 машин. В апреле автопроизводитель сообщал, что это рекордный уровень продаж за первый квартал.

Продажи автомобилей марки BMW подскочили в 1,4 раза — до 560 543 машин. Продажи Mini увеличились на 16% — до 74 683 машин, а Rolls-Royce – в 1,6 раза, до 1380 штук. При этом продажи электромобилей увеличились в 2,3 раза — до 70 200 штук. Автодилер рассказал, почему лучше поторопиться с покупкой автомобиля

Компания отмечает, что пандемия коронавируса продолжит негативно влиять на бизнес в течение всего финансового года, однако развертывание вакцинации в мире оказывает положительный эффект. BMW ожидает, что финансовые показатели будут постепенно улучшаться, а выручка компании покажет значительный рост.

BMW выпускает автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.