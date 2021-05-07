МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Зазывалам, настырно предлагающим прохожим услуги такси, аренды квартир, экскурсии и морские прогулки, теперь грозит штраф на курортах Краснодарского края — пять тысяч рублей. А в Оренбургской области подскочили штрафы за неправильную парковку и появились новые — за расклейку объявлений на фасадах зданий. Об этом подробно рассказала "Российская газета".

ШТРАФЫ ЗА НАВЯЗЫВАНИЕ УСЛУГ

Накануне открытия летнего сезона на Кубани ввели штрафы за навязывание услуг жителям и гостям региона — теперь им грозит штраф в пять тысяч рублей.

Речь идет о зазывалах, которые настырно предлагают прохожим услуги такси, аренды квартир, экскурсии, морские прогулки и другие. Дело в том, что реализация услуг под видом промоутерства приобрела особую популярность в Сочи и на других курортах региона несколько лет назад. Штраф просто так. Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

Председатель заксобрания края Юрий Бурлачко отметил, что "инициатива исходила от руководства города Сочи. Отдых на Кубани должен быть привлекательным, а навязчивые приставания к отдыхающим этому не способствуют. Человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают зазывалы, то должны отвечать рублем. Что будет справедливо".

Помимо этого, неизвестные организаторы зачастую принимают деньги без контрольно-кассовой техники и платежных документов, из-за чего увеличилось количество жалоб и обращений о некачественном обслуживании и фактах обмана.

"В Сочи таким видом услуг занимается более 300 человек, — объяснил заместитель главы города Владимир Пушкарев. — Преимущественно это граждане из других регионов России и государств, в том числе Абхазии. Они не имеют регистрации и разрешения на трудовую деятельность. Демпингуя на экскурсионном рынке, зазывалы причиняют существенный вред фирмам, работающим в легальном правовом поле".

ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ ПОДОРОЖАЛА

С мая в Оренбуржье увеличились штрафы для тех, кто паркуется на газонах, детских площадках, бросает машины около мусорных контейнеров. А также для тех, кто портит фасады зданий и развешивает объявления в неположенных местах. ГИБДД хочет ввести новые штрафы

Отмечается, что штрафы вырастут до 45 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — до 80 тысяч рублей. В новых поправках к региональному закону об административных правонарушениях депутаты конкретизировать действия, за которые муниципалитеты смогут штрафовать.

Всего в законе появилось пять новых статей: за неисполнение правил содержания объектов, фасада сооружения, за нарушение запрета на размещение транспорта, вывесок и объявлений, препятствие вывозу ТКО. «Главное — не наказать, а предотвратить. Хочешь жить в чистоте и комфорте, начни с себя: не ломай, не вырубай», — заметил председатель профильного комитета Ермек Алкулов.

НА ДАЧУ — БЕСПЛАТНО

Кузбасские пенсионеры и ветераны с мая и до конца дачного сезона снова смогут пользоваться городским и пригородным общественным транспортом бесплатно.

Эта транспортная льгота, которой не существовало ровно год, была введена с 1 мая по 1 октября включительно на будние дни — от понедельника до четверга. А приостановили ее действие весной 2020-го из-за пандемии коронавируса. Новые штрафы и запреты для дачников, о которых не стоит забывать

Председатель областного парламента Вячеслав Петров объяснил, что "тогда ради защиты здоровья граждан пожилого возраста, относящихся к группе высокого риска, им было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Поэтому для большей эффективности популярную меру социальной поддержки временно отменили. Сейчас же у нас активно идет прививочная компания, а старшее поколение вакцинируется в приоритетном порядке. Потому льготу решили вернуть. Так что наши пенсионеры вновь смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, электричках, городских и пригородных муниципальных автобусах".

Кроме того, сообщил глава областного минтранса Сергей Рубан, в регионе начали курсировать дополнительные сезонные автобусы до садоводческих обществ.

ТРИ ГОДА БЕЗ НАЛОГА

Владельцам электромобилей, а также машин, работающих на сжатом природном газе, в ближайшие три года не придется платить транспортный налог в Оренбургской области.

Такую льготу для обладателей "чистого" транспорта ввели как для физических, так и юридические лица. "Эксперты считают, что такое решение станет стимулом в пользу экологичного транспорта", — пояснили в заксобрании Оренбургской области.

На данный момент в регионе зарегистрировано более 900 автомобилей, работающих на компримированном газе, и всего 16 электромобилей. Отмечается, что льготы по транспортному налогу теперь предоставляются и в беззаявительном порядке.