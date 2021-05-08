МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Государство страхует только вклады и счета физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей на общую сумму, не превышающую 1,4 миллиона рублей в одном банке. Важно понимать, что страховое возмещение ограничивается этой суммой независимо от того, сколько денег и на каких счетах у вас хранится в определенном банке. Об этом рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Назван лучший способ избежать обмана с инвестициями

"Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей и еще 5 тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдет, вам выплатят только 1,4 млн рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона", — добавляет эксперт.

Если проценты по вашему вкладу вместе со всеми деньгами, которые хранятся в банке, превышают 1,4 миллиона рублей, вам также их не выплатят. При этом, если деньги хранятся в разных банках, 1,4 миллиона рублей вы можете получить в каждом из них.

В некоторых случаях страховому возмещению подлежат суммы до 10 миллионов рублей. "Это возможно, если деньги оказались на счету в результате продажи квартиры или земельного участка с домом; если деньги достались в наследство или поступили на счет в результате исполнения судебного решения; если это результат возмещения по страхованию жизни, здоровья или личного имущества; если зачислены социальные выплаты, пособия или гранты", — отметил Григорян.

Вышеуказанные 1,4 млн войдут в эту сумму, а не будут считаться сверху. При этом срок хранения средств до 10 миллионов рублей не должен превышать трех месяцев. Юристы рассказали, кого накажут за досрочное погашение кредита

Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.

По его словам, деньги, хранящиеся на брокерских счетах, не страхуются.

"В случае прекращения работы банка вы не потеряете только акции и облигации, но, если на брокерском счету были реальные деньги, вы их лишитесь. Кроме того, операции на фондовом рынке не имеют гарантированной доходности — это не депозит, по которому устанавливаются определенные проценты", — отмечает Григорян.

Менеджеры банков наперебой обещают высокую доходность начинающим инвесторам, но это всего лишь уловка, и доход будет зависеть только от того, сможете вы удачно проводить выгодные операции или нет.

Что касается ПИФов, то до сих пор находятся граждане, которые не видят разницы между банковским вкладом и вложением ПИФ. По словам финансиста, любая инвестиционная деятельность может принести вам как прибыль, так и убыток.

"Вообще, неискушенному гражданину стоит быть внимательным с банковскими продуктами, детально изучать договор и предложение. Если вы не понимаете саму суть, но не хотите отказываться от потенциально большого дохода, возьмите время на изучение продукта, оцените риски. В противном случае вы можете потерять не только потенциальную прибыль, но и собственные деньги", — предупреждает эксперт.