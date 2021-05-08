Эксперт предупредил о риске потери денег даже в надежном банке
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Государство страхует только вклады и счета физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей на общую сумму, не превышающую 1,4 миллиона рублей в одном банке. Важно понимать, что страховое возмещение ограничивается этой суммой независимо от того, сколько денег и на каких счетах у вас хранится в определенном банке. Об этом рассказал агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.
"Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей и еще 5 тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдет, вам выплатят только 1,4 млн рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона", — добавляет эксперт.
Если проценты по вашему вкладу вместе со всеми деньгами, которые хранятся в банке, превышают 1,4 миллиона рублей, вам также их не выплатят. При этом, если деньги хранятся в разных банках, 1,4 миллиона рублей вы можете получить в каждом из них.
В некоторых случаях страховому возмещению подлежат суммы до 10 миллионов рублей. "Это возможно, если деньги оказались на счету в результате продажи квартиры или земельного участка с домом; если деньги достались в наследство или поступили на счет в результате исполнения судебного решения; если это результат возмещения по страхованию жизни, здоровья или личного имущества; если зачислены социальные выплаты, пособия или гранты", — отметил Григорян.
Вышеуказанные 1,4 млн войдут в эту сумму, а не будут считаться сверху. При этом срок хранения средств до 10 миллионов рублей не должен превышать трех месяцев.
Во всех остальных случаях, вы можете как заработать, так и потерять деньги, даже если речь идет о самой надежной структуре. Поэтому, перед тем, как положить деньги в банк специалист рекомендует очень внимательно ознакомиться с продуктом и оценить все риски.
По его словам, деньги, хранящиеся на брокерских счетах, не страхуются.
"В случае прекращения работы банка вы не потеряете только акции и облигации, но, если на брокерском счету были реальные деньги, вы их лишитесь. Кроме того, операции на фондовом рынке не имеют гарантированной доходности — это не депозит, по которому устанавливаются определенные проценты", — отмечает Григорян.
Менеджеры банков наперебой обещают высокую доходность начинающим инвесторам, но это всего лишь уловка, и доход будет зависеть только от того, сможете вы удачно проводить выгодные операции или нет.
Что касается ПИФов, то до сих пор находятся граждане, которые не видят разницы между банковским вкладом и вложением ПИФ. По словам финансиста, любая инвестиционная деятельность может принести вам как прибыль, так и убыток.
"Вообще, неискушенному гражданину стоит быть внимательным с банковскими продуктами, детально изучать договор и предложение. Если вы не понимаете саму суть, но не хотите отказываться от потенциально большого дохода, возьмите время на изучение продукта, оцените риски. В противном случае вы можете потерять не только потенциальную прибыль, но и собственные деньги", — предупреждает эксперт.
https://1prime.ru/finance/20210508/833598287.html